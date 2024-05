Economia México abre mercado para óleo de aves e óleo de peixes do Brasil

O Brasil poderá exportar óleo de aves e óleo de peixes para o México, informou o Ministério da Agricultura em nota. Os produtos serão destinados à alimentação animal. A autorização foi comunicada ao governo brasileiro ontem, 10.

O Brasil exportou US$ 2,95 bilhões em produtos do agronegócio para o México no ano passado. Os embarques são sobretudo de soja em grãos, cereais e carnes.

O Brasil acumula 41 aberturas de mercado para produtos agropecuários neste ano.