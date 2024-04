Lula: Campos Neto tem saber que quem perde dinheiro com taxa de juros alta é povo brasileiro

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar nesta terça-feira, 23, o mercado financeiro e o nível da taxa básica de juros do País, a Selic. Lula disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, precisa saber que quem “perde dinheiro” com juro alto é o “povo brasileiro”. “Com todo respeito ao mercado, eu quero mais bem ao Brasil que ao mercado”, declarou.

Lula afirmou que o mercado financeiro precisa ter responsabilidade. “Esse País não pode ficar todo dia tomando susto de que o mercado não gostou disso e não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros. Isso tem que ficar claro para a sociedade. E o presidente do Banco Central tem que saber quem perde dinheiro com essa taxa de juro alta é o povo brasileiro”, disse, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

O presidente da República também falou sobre a sucessão no BC. “Eu tenho que indicar mais diretores e tenho que indicar o presidente do Banco Central até o final do ano. Eu só tenho que decidir se eu vou antecipar ou se deixo para indicar o mais próximo possível do vencimento do mandato do presidente Roberto Campos”, disse.

“Quem já conviveu com Roberto Campos um ano e quatro meses não tem nenhum problema em viver mais seis meses. O que eu espero é que o Roberto Campos leve em conta que o Brasil não corre nenhum risco”, emendou Lula, ao ressaltar a época em que o Brasil tinha dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), posteriormente paga. “Muitos poucos países têm a segurança que tem o Brasil.”

Lula afirmou que, mesmo assim, “tem toda a paciência do mundo” porque precisa esperar até dezembro para mudar a presidência do BC. “Veja como somos tranquilos”, declarou. “Eu não sou movido a mercado, sou movido a soluções para o povo brasileiro”, criticou.