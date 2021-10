Lojas CEM é eleita a melhor empresa do varejo no Brasil pela quarta vez

21 out 2021 às 08:21 • Última atualização 21 out 2021 às 10:33

A rede comercial de móveis e de eletrodomésticos Lojas CEM acaba de conquistar, pela quarta vez, o Prêmio Valor 1000, como a melhor empresa de varejo do Brasil. O ranking, elaborado pelo jornal Valor Econômico, classifica as mil maiores empresas brasileiras de todos os setores econômicos e aponta as campeãs de cada setor, mediante critérios homologados pela Faculdade de Administração de São Paulo da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e análises da Serasa Experian.

O centro administrativo e de distribuição das Lojas CEM: dois depósitos com 116.600 m² cada um – Foto: Divulgação

A vitória das Lojas CEM ocorreu, não pelo seu faturamento ou lucro, mas pelo melhor desempenho da empresa em todas as áreas. A publicação anual estuda os balanços apresentados pelas empresas, comparando o desempenho das companhias.

A edição deste ano tem por base os balanços de 2020, ano do início da pandemia da Covid-19. Nessa ocasião, as Lojas CEM, que ainda não vendem pela internet, permaneceram por cerca de 70 dias com todas as suas filiais fechadas em razão das medidas de combate ao coronavírus.

Mesmo assim, a rede manteve todos os seus mais de 11 mil funcionários empregados, continuou pagando a todos (inclusive seus fornecedores) rigorosamente em dia, deu tranquilidade aos clientes, abolindo os juros sobre as prestações vencidas no período de fechamento das lojas e seguiu ampliando seu Centro de Distribuição, construindo e inaugurando novas filiais.

Com essas medidas, que bem demonstram a força da empresa, as Lojas CEM mantiveram índices de faturamento e de rentabilidade equivalentes ao do ano anterior e garantiram mais uma vez a conquista do prêmio, que já tinham vencido por três vezes em anos anteriores: em 2005, 2012 e 2013.

Em 2021, as Lojas CEM continuam crescendo ainda mais, inaugurando novas filiais. A empresa, que está finalizando as obras de seu Depósito 2, recentemente abriu duas filiais na cidade de Campinas e inaugurou sua segunda loja na cidade de Limeira. No próximo dia 25, a rede inaugura mais uma filial no Rio de Janeiro, no município de Miguel Pereira, com a presença do governador Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se instalam, as Lojas CEM geram cerca de 40 empregos diretos, contribuem com o desenvolvimento elevando a arrecadação de impostos, fortalecem o comércio local e oferecem novas opções de consumo à população. Além dos preços baixos, o crediário é próprio, pelo tradicional “Carnezinho”, feito e aprovado nas filiais da rede, sem taxas de abertura de crédito, emissão de boletos ou anuidade.

Critérios

Para definir as empresas campeãs de cada um dos 26 setores da economia, foram analisados oito critérios: receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade, margem da atividade, liquidez corrente, giro do ativo, cobertura de juros e crescimento sustentável.

Veja como ficou o ranking nacional elaborado e divulgado no mês passado – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Veja a classificação final do setor de comércio varejista, considerando a pontuação obtida pelas empresas nos oito critérios. Alguns dos grandes varejistas, como Casas Bahia, por exemplo, não aparecem entre os dez primeiros.

