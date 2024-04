Livro Bege aponta aumento modesto da inflação e leve expansão econômica nos EUA

Os aumentos de preços foram modestos, em média, ocorrendo aproximadamente ao mesmo ritmo do último relatório nos Estados Unidos, aponta o Livro Bege do Federal Reserve (Fed). Segundo a publicação, divulgada nesta quarta-feira, 17, as perturbações no Mar Vermelho e o colapso da Key Bridge de Baltimore causaram alguns atrasos no transporte, mas até agora não levaram a aumentos generalizados de preços.

Os movimentos nos preços das matérias-primas foram mistos, mas seis distritos registraram aumentos moderados nos preços da energia. Contatos em vários distritos relataram aumentos acentuados nas taxas de seguro, tanto para empresas como para proprietários de casas. Outro comentário frequente foi que a capacidade das empresas de repassar os aumentos de custos aos consumidores enfraqueceu consideravelmente nos últimos meses, resultando em margens de lucro menores.

No geral, os contactos esperavam que a inflação se mantivesse de estável a um ritmo lento no futuro. Ao mesmo tempo, os contatos em alguns distritos – principalmente fabricantes – perceberam riscos ascendentes para a inflação a curto prazo, tanto nos preços dos fatores de produção como nos preços dos produtos.

Atividade econômica

A atividade econômica se expandiu ligeiramente, em geral, desde o final de fevereiro nos Estados Unidos, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed). Dez dos doze distritos registraram um crescimento ligeiro ou modesto – acima dos oito no relatório anterior, enquanto os outros dois não reportaram alterações. Os gastos dos consumidores quase não aumentaram em geral, mas os relatórios foram bastante mistos entre os distritos, aponta o documento.

Vários relatórios mencionaram fraqueza nas despesas discricionárias, uma vez que a sensibilidade dos consumidores aos preços permaneceu elevada, segundo o Livro Bege. A atividade industrial diminuiu ligeiramente, uma vez que apenas três distritos reportaram crescimento no setor. Os contatos reportaram ligeiros aumentos na atividade de serviços não financeiros, em média, e os empréstimos bancários permaneceram praticamente estáveis. As perspectivas econômicas entre os contactos foram cautelosamente otimistas, no geral, aponta o Livro Bege.