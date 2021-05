Lira diz que detalhará plano de trabalho da reforma tributária na semana que vem

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), pretende detalhar o plano de trabalho da reforma tributária no início da semana que vem. A informação foi dada na noite desta quinta-feira (13) pelo próprio parlamentar no Twitter, após receber, em sua residência oficial, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da comissão mista da reforma tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Uma foto do encontro foi publicada nas redes sociais dos três políticos. Rocha entregou a Lira e Pacheco o relatório final da comissão mista, que encerrou seus trabalhos. Na postagem, o presidente da Câmara chamou o texto de “texto inicial da reforma”.

Recebi, agora à noite, na Residência Oficial da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado, ⁦@rpsenador⁩ , e do presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária , senador @robertorocha_ma, o texto inicial da reforma. pic.twitter.com/h8JrklJ64e — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 14, 2021

Após um ano e dois meses, o relator da reforma tributária na comissão mista do Congresso, Aguinaldo Ribeiro (Progressitas-PB), apresentou sua versão final do parecer que reuniu as Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 45 e 110, além de um projeto de lei do Executivo sobre o tema. O texto não foi votado pelo caráter informal do colegiado.

Como mostrou na quarta-feira o Estadão/Broadcast, o destino do parecer é incerto. A tendência é que Lira e Pacheco deem continuidade à reforma tributária de forma fatiada, como já anunciado pelo presidente da Câmara, e não por meio de um texto único.