Inflação ao consumidor na Argentina sobe 50,9% em dezembro, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor da Argentina registrou alta de 50,9% em dezembro de 2021, na comparação com igual mês do ano anterior, informou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

Na comparação com novembro, houve alta de 3,8%. Com isso, a inflação no país voltou a acelerar na comparação mensal. Em novembro de 2021, havia sido registrada alta de 2,5%.

Nas leituras anuais, por outro lado, o índice desacelerou, já que em novembro a alta havia sido de 51,2%.

Entre os componentes que puxaram a alta mensal em dezembro destacam-se os preços de restaurantes e hotéis, bebidas alcoólicas e tabaco, transporte e vestuário e calçados, segundo o Indec.