Habilidades importantes no mercado de trabalho em mais um ano de pandemia

O ano de 2020 trouxe uma nova realidade a pandemia Global oriunda da Covid-19. Ela não mostrou somente a grande preocupação que se deveria ter com a saúde individual e coletiva, o distanciamento social e os cuidados básicos com a higienização das mãos. A forma de se trabalhar foi alterada, empresas e pessoas precisaram se adequar a um novo modelo, a uma nova forma de exercer suas profissões.

Desafios são notavelmente percebidos diariamente, as mudanças ocorrem de forma rápida e desafiadora, aquilo que outrora se mostrava comum e de resolução breve, passa a demandar mais conhecimento – Foto: Adobe Stock

Um “novo mundo” foi inserido na vida de tantos brasileiros, que até então desconheciam essa forma de trabalho. Além destes, crianças e adolescentes acostumados com aulas ao vivo, dividindo o mesmo ambiente físico, precisaram se adaptar a aulas virtuais, que era costumeira apenas no ensino superior – no sistema EAD.

O que antes era certo, seguro e minimamente garantido, tornou-se incerto. Atualmente somente o ensino superior não é suficiente para que um profissional se destaque, a mentalidade e habilidades necessárias que conduziram as gerações anteriores ao sucesso e crescimento hoje passam por uma nova ótica e mudança de paradigma.

Habilidades essenciais para atingir sucesso

1 – Inteligência emocional – IE

“A pandemia veio para nos desestabilizar emocionalmente, as emoções estão mais afloradas, o contato presencial mais escasso, estamos mais reclusos dentro de casa, os modelos de trabalhos e profissões estão sendo reconfigurados, e aquele que sabe reconhecer, lidar e trabalhar os próprios sentimentos e emoções possui um grande diferencial em relação aos demais. As incertezas, o medo, as dúvidas, vieram para atingir a todos.

O indivíduo que possui alto nível de inteligência emocional consegue se adaptar mais facilmente às mudanças, além de possuir um maior nível de resiliência, superando assim, obstáculos com maior destreza”, explica a estrategista Illana Mattos.

Existem alguns indicativos para saber como está o nível de domínio emocional, sendo eles: autorresponsabilidade, que nada mais é que a capacidade de assumir responsabilidades, com o que acontece em nossa vida, seja o sucesso, fracasso, erros ou acertos; reconhecer as emoções humanas, tanto as próprias quanto das pessoas ao redor, identificando a mensagem que elas trazem; capacidade de superar desapontamentos e frustações rapidamente, e procurar aprender algo com as experiências negativas; automotivação, saber se motivar por períodos maiores, mesmo diante de obstáculos ‘

2 – Produtividade

É muito fácil se distrair e dissipar energia com atividades e tarefas que não trarão resultados satisfatórios a longo prazo. Quando não há organização, planejamento e definição de prioridades, perceptivelmente o foco é desviado, levando a um lapso de atenção no que realmente agregaria valor.

Se não houver uma atenção contínua, é possível desperdiçar horas do dia em redes sociais, jogos e lendo e-mails irrelevantes, afirma Illana Mattos. “A facilidade de acesso à informação trouxe algo chamado F.O.M.O, que é a sigla da expressão em inglês ‘fear of missing out’ (medo de ficar de fora).

Isso faz com que haja uma necessidade constante de atualização e acompanhamento das redes sociais, gerando uma consequência extremamente prejudicial, a improdutividade. Uma pessoa improdutiva e desfocada encontrará muita dificuldade para se destacar profissionalmente”, afirma Illana

Para aumentar a produtividade

Defina metas de curto e médio prazo: quanto mais clareza tiver do que almeja, mais fácil será se manter focado. Defina de forma específica qual meta você quer atingir nos próximos 30, 60 e 90 dias.

Definição e planejamento de rotina: é importante criar rotina e organizar o ambiente adequado.

Elimine distrações: Mapeie tudo aquilo que te distrai e impede de ter foco e disciplina. Repense a necessidade de notificações de aplicativos no telefone e desktop, analise a necessidade de tantas horas acompanhando pessoas em redes sociais. Procure definir uma quantidade de horas para destinar para essas redes, incluindo o WhatsApp’.

3- Inteligência e mentalidade financeira

A forma que se pensa, age e trata o dinheiro são decisivas para construir sucesso financeiro.