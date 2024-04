Governo adia novamente lançamento do programa sobre mercado de crédito

O governo federal adiou, novamente, o lançamento do programa de reestruturação do mercado do crédito, que estava previsto para a próxima segunda-feira, 15. O adiamento se deu por ajustes que ainda serão feitos na Medida Provisória (MP).

Inicialmente, a previsão era que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinasse a MP na quinta-feira passada, 11. Contudo, foram pedidos ajustes no texto e, com isso, o lançamento havia mudado para segunda-feira.

Na quinta-feira, Lula se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para tratar do tema. A expectativa é que haja medidas voltadas ao microcrédito e um programa de renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas – uma espécie de Desenrola para esses segmentos.