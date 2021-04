Economia Fluxo cambial total no ano até 26 de março é positivo em US$ 5,674 bi, diz BC

O fluxo cambial do ano até 26 de março ficou positivo em US$ 5,674 bilhões, informou nesta quarta-feira, 31, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 10,791 bilhões.

A entrada pelo canal financeiro neste ano até 26 de março foi de US$ 1,542 bilhão. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 129,819 bilhões e de envios no total de US$ 128,277 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 26 de março ficou positivo em US$ 4,132 bilhões, com importações de US$ 48,207 bilhões e exportações de US$ 52,339 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 6,535 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 14,409 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 31,395 bilhões em outras entradas.

Março

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,358 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 1,481 bilhão em março até o dia 26, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,089 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 49,554 bilhões e de retiradas no total de US$ 54,642 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de março até o dia 26 é positivo em US$ 3,608 bilhões, com importações de US$ 13,707 bilhões e exportações de US$ 17,315 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,990 bilhões em ACC, US$ 3,108 bilhões em PA e US$ 11,217 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 22 a 26 de março) para o Brasil ficou positivo em US$ 298 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 1,439 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 10,759 bilhões e de envios no total de US$ 12,198 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,737 bilhão, com importações de US$ 3,760 bilhões e exportações de US$ 5,497 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,015 bilhão em ACC, US$ 638 milhões em PA e US$ 3,844 bilhões em outras entradas.