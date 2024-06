Febraban: Desenrola Pequenos Negócios supera R$ 1 bi em renegociações

Os bancos já renegociaram mais de R$ 1 bilhão em dívidas de clientes através do Desenrola Pequenos Negócios, destinado a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Foram 30,1 mil contratos renegociados entre os dias 13 de maio e 4 de junho, para 23 mil empresas, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O programa permite a renegociação de dívidas não pagas até o dia 23 de janeiro deste ano. Podem participar empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O programa foi estruturado pelo governo federal a partir da experiência do Desenrola para pessoas físicas, encerrado em maio.

“O programa chega em momento oportuno, permitindo injeção de mais recursos para as empresas em situação vulnerável”, diz em nota o presidente da Febraban, Isaac Sidney. De acordo com ele, as renegociações permitirão a redução dos impactos do endividamento para os pequenos negócios.