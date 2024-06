Expectativas de inflação para 1 ano nos EUA caem de 3,3% em abril para 3,2% em maio

As expectativas de inflação para 1 ano caíram de 3,3% em abril para 3,2% em maio nos Estados Unidos, segundo pesquisa mensal do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 10. O indicador ficou estável em 2,8% no horizonte de três anos e subiu de 2,8% para 3,0% na medição de cinco anos.

Em destaque no levantamento, consumidores estão mais otimistas quanto ao mercado acionário: a mediana da probabilidade de que as ações subam nos próximos 12 meses aumentou 1,8 ponto porcentual, para 40,5%, maior nível desde maio de 2021.