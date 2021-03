Equipe econômica aguarda trâmites finais do Orçamento para retomar programas

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse nesta terça-feira, 30, que a equipe econômica espera a conclusão do processo orçamentário para reeditar medidas como o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). “Temos que continuar nas medidas emergenciais nesse período. Temos que superar alguns percalços do orçamento para reeditar programas que exigem recursos. Por isso aguardamos os trâmites finais do orçamento para retomar programas”, explicou.

Bianco avaliou que a abertura líquida de 401.639 vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é um número bastante positivo e ratifica acerto das políticas públicas para o emprego durante a pandemia de covid-19.

“A solidez das políticas e os resultados que estamos colhendo são fruto do que fizemos com mais segurança jurídica, mais facilidade de contratação, geração de oportunidades e desburocratização. Esses são os pilares das nossas políticas”, acrescentou o secretário.

Bianco destacou que todos os setores da economia apresentaram resultado positivo no Caged de fevereiro. O desempenho foi puxado pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 173.547 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 93.621 vagas.

Já o comércio abriu 68.051 vagas, enquanto houve um saldo de 43.469 contratações na construção civil em fevereiro. Na agropecuária, foram criadas 23.055 vagas no mês. “Os empresários e empregados são guerreiros que estão lutando junto conosco para termos um resultado com esse”, concluiu.