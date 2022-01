Entrega de cargos da Receita vai a 1.288 auditores, diz Sindifisco

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Sindifisco) informou no período da tarde desta quarta-feira, 12, que 1.288 cargos já foram entregues no órgão, em protesto dos auditores contra o governo federal. As exonerações vão começar a ser publicadas nesta data no Diário Oficial, segundo o Sindifisco.

Há duas semanas, o presidente do sindicato disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que os delegados e superintendentes estavam “segurando” a publicação oficial da exoneração dos auditores.

Nesta quarta, nota do Sindifisco aponta que “os delegados da 8ª RF, do Estado de SP, irão publicar as exonerações dos chefes vinculados às suas respectivas unidades. A estimativa é de saírem cerca de 80 exonerações dessa Região Fiscal”.

Segundo a entidade, amanhã deve haver uma reunião de líderes do sindicato com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a regulamentação do bônus de eficiência.