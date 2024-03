Brasil e Mundo Emprego com carteira no setor privado aumenta em 1,183 milhão de vagas em um ano, diz IBGE

O trimestre encerrado em fevereiro de 2024 mostrou uma geração de 269 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em novembro de 2023. Em um ano, 1,183 milhão de vagas com carteira assinada foram criadas no setor privado. O total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado alcançou um recorde de 37,995 milhões no trimestre até fevereiro.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

A população trabalhando sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,290 milhões, 154 mil a menos que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até fevereiro de 2023, foram abertas 331 mil vagas sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria encolheu em 123 mil pessoas em um trimestre, para um total de 25,433 milhões. O resultado significa 235 mil pessoas a mais atuando nessa condição em relação a um ano antes.

O número de empregadores diminuiu em 1 mil em um trimestre. Em relação a fevereiro de 2023, o total de empregadores é maior em 86 mil pessoas.

O País teve uma redução de 23 mil pessoas no trabalho doméstico em um trimestre, para um total de 5,915 milhões de pessoas. Esse contingente é 138 mil pessoas maior que no ano anterior.

O setor público teve 145 mil ocupados a menos no trimestre terminado em fevereiro de 2024 ante o trimestre encerrado em novembro de 2023. Na comparação com o trimestre até fevereiro de 2023, foram abertas 279 mil vagas.