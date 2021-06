Economia Em meio a negociações com republicanos, Biden defende pacote no Twitter

Após rejeitar uma oferta do Partido Republicano para o pacote de investimentos em infraestrutura, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou neste sábado, 5, que é preciso aprovar o Plano de Emprego Americano. Na avaliação do chefe da Casa Branca, após décadas sem investimento, as estradas, pontes e sistemas de água estão “desmoronando”.

Para Biden, a medida irá criar mais postos de trabalho no país. “Juntos vamos reconstruir a infraestrutura dos EUA e criar milhões de empregos sindicais bem remunerados no processo”, escreveu no Twitter.

Na sexta, o presidente norte-americano se reuniu com a senadora de oposição Shelley Moore Capito (Virgínia Ocidental) para tratar da proposta dos republicanos.

“O presidente agradeceu o esforço e a boa vontade dela, mas também indicou que a oferta atual não atende aos seus objetivos de fazer crescer a economia, enfrentar a crise climática e criar novos empregos”, informou o governo americano.

Em comunicado, a porta-voz Jen Psaki disse que as negociações continuarão na próxima semana.

Proposta

Na semana passada, um grupo de senadores do Partido Republicano divulgou um plano de gastos em infraestrutura de US$ 928 bilhões. No entanto, apenas cerca de US$ 257 bilhões do montante estava acima dos gastos federais já projetados. Durante o encontro da sexta, segundo a Casa Branca, a senadora propôs elevar em US$ 50 bilhões, para US$ 307 bilhões, esse valor, o que foi rejeitado por Biden.

O democrata sinalizou na última quinta-feira que pode reduzir sua proposta de gastos em infraestrutura de US$ 1,7 trilhão para US$ 1 trilhão, mas manteve a ideia de elevar o imposto corporativo para financiar o pacote, medida que os republicanos rechaçam.