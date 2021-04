Economia Em abertura de reunião do FMI, Georgieva exalta entrega de vacinas pela Covax

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta segunda-feira, 5, na abertura da Reunião de Primavera da instituição que a iniciativa Covax tem a missão “ambiciosa” de entregar ao mundo imunizantes contra a covid-19 de maneira rápida e igualitária, uma missão “crítica”, sem a qual “não podemos nos recuperar desta crise”. A diretora lembrou que o panorama para a economia mundial melhorou, graças ao que chamou de “sucesso espetacular na vacinação” e a capacidade de adaptação das pessoas na pandemia.

Entretanto, Georgieva apontou sinais de desigualdades na recuperação, em parte guiadas pela menor capacidade de imunização de países mais pobres.

“Vacinação é a principal política econômica do momento”, afirmou ela.

A diretora citou um estudo do FMI que aponta que o potencial de aumento na renda mundial com uma retomada global até 2025 é de US$ 9 trilhões.