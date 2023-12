DoE está reabastecendo reservas estratégicas nos EUA, mas processo tem limitações, diz oficial

Vice-secretário do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, David Turk, afirmou que o órgão está aproveitando os preços mais baixos do petróleo para reabastecer as Reservas Estratégicas (SPR, na sigla em inglês), mas o processo é limitado por condições de armazenamento.

“Estamos reabastecendo o máximo possível, mas há um limite físico de quanto podemos recomprar considerando as condições de algumas cavernas de armazenamento”, explicou Turk, em entrevista à Bloomberg TV.