Dirigente do BC japonês diz que é apropriado manter política monetária atual por enquanto

Dirigente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Toyoaki Nakamura disse nesta quinta-feira, 6, não estar totalmente confiante de que os salários e a inflação continuarão avançando, ressaltando ser apropriado que o BC japonês mantenha a política monetária atual por enquanto.

“Não estou confiante na sustentabilidade dos aumentos salariais”, disse Nakamura, em discurso a líderes empresariais em Hokkaido, no norte do país. “Acredito que os efeitos de reformas implementadas por grandes empresas que lideram o crescimento econômico ainda não tiveram grande impacto nas pequenas e médias empresas”, acrescentou.

Nakamura, um ex-executivo da fabricante de eletrônicos Hitachi, votou contra a decisão do BoJ, em março, de elevar seu juro básico pela primeira vez em 17 anos.

Ainda no discurso, Nakamura disse que a inflação no Japão poderá não atingir a meta oficial de 2% do BoJ após o ano fiscal que se encerra março de 2026 se os gastos com consumo se enfraquecerem e as empresas pararem de elevar os preços de seus produtos e serviços.

Em meio a crescentes expectativas de mais aperto monetário, o BoJ revisa sua política monetária nos dias 13 e 14 de junho. Fonte: Dow Jones Newswires.