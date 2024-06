Brasil e Mundo Devemos ser cautelosos em relação a futuros ajustes de juros, diz Nagel, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco Central da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que o BCE precisa manter a cautela após cortar juros pela primeira vez em quase cinco anos na semana passada, uma vez que as incertezas sobre a perspectiva da economia e da inflação seguem elevadas.

“Falando de maneira figurativa, não nos vejo no pico de uma montanha a partir do qual haja uma tendência inevitável de queda”, disse Nagel nesta segunda-feira, 10, referindo-se aos juros do BCE, em discurso durante evento na cidade alemã de Leipzig. “Nos vejo mais em uma cordilheira, onde ainda temos de encontrar o ponto certo para continuar a descida.”

Nagel também reiterou que as decisões do BCE precisam continuar dependendo da evolução dos dados e ser definidas a cada reunião.

Na quinta-feira (6), o BCE cortou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, em meio a expectativas de que a inflação da zona do euro eventualmente volte para a meta oficial de inflação, que é de taxa de 2%. A taxa de depósito, que caiu para 3,75%, não era reduzida desde setembro de 2019.