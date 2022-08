Economia Daniella: Caixa pratica menor taxa do mercado no consignado do Auxílio

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, disse nesta terça-feira, 9, que o banco público vai praticar a menor taxa do mercado no crédito consignado do Auxílio Brasil. A taxa ainda será definida pela governança interna da instituição, mas, segundo ela, o compromisso é de que seja a menor do mercado.

“É uma oportunidade de a gente conscientizar. Se o cliente está endividado, ele talvez não saiba que pode trocar uma dívida mais cara por uma mais barata”, disse Daniella, em coletiva de imprensa para lançar o programa Caixa pra Elas, realizada em São Paulo.

Segundo ela, o produto exige responsabilidade por parte do banco. Os bancos privados do País têm dito que não operarão a linha por considerar que há uma grande vulnerabilidade do público-alvo, e também pela incerteza sobre os valores do Auxílio Brasil no ano que vem.

Daniella disse ainda que a Caixa deve voltar a oferecer, em breve, a linha de crédito para pequenas empresas através de maquininhas. Segundo ela, na segunda quinzena deste mês, o governo deve renovar o fundo garantidor de operações do Peac, garantindo mais R$ 30 bilhões em crédito.