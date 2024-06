Brasil e Mundo Custo com mudança no uso do PIS/Cofins será repassado a consumidor, diz Fecombustíveis

Por Agência Estado 10 de junho de 2024, às 14h15 Link da matéria: https://liberal.com.br/brasil-e-mundo/economia/custo-com-mudanca-no-uso-do-pis-cofins-sera-repassado-a-consumidor-diz-fecombustiveis-2190732/