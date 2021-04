Claro tem Ebitda de R$ 4,029 bi no 1º tri; alta é de de 5,2% ante 1º tri de 2020

A Claro Telecom divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 4,029 bilhões, alta de 5,2% ante o mesmo período de 2020. A companhia, subsidiária da mexicana América Móvil, não divulga lucro líquido no Brasil.

A margem Ebitda passou de 38,8% nos três primeiros meses do ano passado para 41% neste ano. A receita líquida total ficou praticamente estável na mesma base de comparação (-0,3%), em R$ 9,828 bilhões.

A receita com serviços móveis cresceu 5,1% no primeiro trimestre de 2021, para R$ 4,172 bilhões. Já as receitas com serviços fixos caíram 4,6%, para R$ 5,254 bilhões.

Segundo a Claro, a base de clientes de telefonia móvel pós-paga cresceu 19,4% em 12 meses, com adição de 6,2 milhões de novos usuários.