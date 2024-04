Brasil e Mundo China vai oferecer até cerca de US$ 1,4 mil para incentivar troca de carros

A China planeja oferecer aos consumidores somas equivalentes a até quase US$ 1,4 mil para incentivá-los a trocar carros usados por novos veículos, em uma tentativa de impulsionar a demanda, que está em desaceleração.

Consumidores que trocarem seus carros por veículos elétricos ou híbridos poderão receber subsídios do governo de até 10 mil yuans (US$ 1,381) até o fim do ano, afirmaram o Ministério de Comércio chinês e outros departamentos, em comunicado conjunto divulgado nesta sexta-feira.

Já indivíduos que desejem trocar seus carros por veículos tradicionais com motores de até 2,0 litros terão direito a subsídios de 7 mil yuans.

Autoridades na China estão tentando impulsionar o consumo em meio a sinais de fraqueza da demanda. Estima-se que as vendas de carros no varejo caíram 1,5% na comparação anual de abril, depois de avançarem 6,2% no mês passado, segundo dados da associação chinesa de carros a passeio.

Em 2009 e 2010, a China lançou programas semelhantes para incentivar a troca de carros. Fonte: Dow Jones Newswires.