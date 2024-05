China inicia nesta semana venda de títulos ultralongos para apoiar economia

A China começará a vender nesta semana a primeira leva de um total planejado de 1 trilhão de yuans (US$ 138,37 bilhões) de bônus com vencimento ultralongo, no momento em que Pequim busca dar mais apoio à economia do país. A venda será realizada de maio a novembro, com um montante não especificado de títulos do Tesouro especiais de 30 anos a serem emitidos nesta sexta-feira, de acordo com uma publicação no site do Ministério das Finanças da China.

Os títulos com prazos de 20 e 50 anos serão vendidos a partir de 24 de maio e 14 de junho, respectivamente.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou o plano de venda de títulos em um relatório de março e disse que Pequim poderia continuar realizando vendas por vários anos para levantar fundos para apoiar megaprojetos e setores estratégicos.

No mesmo relatório, Li anunciou uma meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5%, uma meta que os economistas consideraram ambiciosa, o que pode ajudar a explicar por que Pequim recorreu a títulos especiais do Tesouro para estimular o crescimento apenas pela quarta vez no último quarto de século.

A emissão dos títulos especiais do Tesouro era amplamente esperada, embora tenha ocorrido um pouco antes do previsto, disse o economista Becky Liu, chefe de estratégia macro da China no Standard Chartered. Liu acredita que há uma possibilidade cada vez maior de que sejam feitas novas emissões. Fonte: Dow Jones Newswires.