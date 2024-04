Chance de Fed abrir ciclo de corte de juros em junho cresce após dado de serviços nos EUA

O mercado financeiro ampliou as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) abrirá o ciclo de relaxamento monetário em junho, após o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) apontar queda em indicador de serviços nos Estados Unidos. É o que mostra a plataforma do CME Group que monitora o comportamento da curva futura.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta indicava 61,6% de chance de a taxa básica americana cair em junho, comparado com cerca de 55% antes da divulgação do indicador.

Como consequência, a possibilidade de ocorrer uma manutenção na faixa atual (entre 5,25% e 5,50%) diminuiu para 38%.

Para o fim do ano, o cenário mais provável (34,6%) continua o de ocorrer uma redução acumulada de 75 pontos-base.