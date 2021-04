Cenário-base é alta de inflação temporária e transitória, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, avalia que a inflação nos EUA no curto prazo continuará em processo de pleno controle pela autoridade monetária, pois mesmo com a elevação que deve ocorrer nos próximos meses por fatores estatísticos e por causa da recuperação do nível de atividade do país, ela será transitória.

“A economia está reabrindo, mas é improvável uma alta da inflação longa. Será temporária”, destacou Powell. “Nosso cenário-base é de aumento temporário de inflação”, frisou.

Questionado em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI) o que o Fed poderá fazer caso os índices de preços subam de forma excessiva nos EUA, ele respondeu: “Temos instrumentos e vamos utilizá-los se necessário para levar a inflação mais alta para baixo.”

Ele destacou que a elevação dos juros é o principal instrumento para conter elevação excessiva de preços, se ela ocorrer. Mas o dirigente repetiu por duas vezes que o cenário-base é de inflação transitória.