Carrefour vende produtos essenciais com preços até 30% menores

A partir desta sexta-feira, 16, o Carrefour passa a vender uma gama de 11 produtos essenciais a preços menores. O objetivo da iniciativa, que oferece uma economia de até 30% em alguns itens, é minimizar os efeitos da pandemia de covid-19 na renda e alimentação de brasileiros, segundo a empresa.

As reduções atendem todos os 100 hipermercados da rede e algumas unidades do Carrefour Bairro, espalhados por diferentes cidades do País.

Os preços dos produtos contemplados, que trazem o selo “Básico para Todos”, permanecerão reduzidos durante todo o mês de abril.

A lista é composta por arroz, feijão, açúcar, leite, café, óleo de soja, batata monalisa, banana nanica, coxa com sobrecoxa de frango congelada, costela bovina congelada e bandeja com 12 ovos brancos grandes.

“O Carrefour tem hoje um papel essencial na ajuda do combate à fome no Brasil. Sabemos que muitas pessoas foram extremamente afetadas pela pandemia e, por isso, decidimos oferecer essa facilidade para os nossos clientes, que precisam ter acesso a estes alimentos e com o menor preço possível”, diz Joaquim Sousa, diretor comercial do Carrefour Brasil.

É importante ressaltar que, para que todos possam ter acesso aos produtos, em algumas lojas poderá haver limitação da quantidade de itens por pessoa. Os clientes podem consultar as lojas participantes em www.carrefour.com.br/estamos-aqui-por-voce