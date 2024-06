Campos Neto: Brasil fez reformas e continua fazendo, como a tributária

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu nesta segunda-feira, 10, que os mercados emergentes estão em uma boa posição e que deveriam ocupar um lugar na carteira de investimentos. “Cabe a nós, e principalmente no caso do Brasil, explicarmos melhor o que estamos fazendo”, disse o banqueiro central, que ressaltou que o País foi um dos únicos que realizou reformas durante a pandemia e continua fazendo, a exemplo da reforma tributária. “Somos provavelmente um dos países que vê o crescimento estrutural aumentar, e não vemos isso acontecendo tanto.”

Campos Neto destacou que, à frente, do ponto de vista demográfico, os emergentes devem ocupar uma posição mais vantajosa que os desenvolvidos.

O presidente do BC participou de webinar promovido pela Constellation Asset Management.