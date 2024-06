Economia Caixa renegocia R$ 360 mi no Desenrola Pequenos Negócios, para 8 mil empresas

A Caixa Econômica Federal já renegociou R$ 360 milhões em dívidas para cerca de 8.000 clientes através do Desenrola Pequenos Negócios. O programa do governo federal foi iniciado há cerca de um mês, e é uma versão para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas do Desenrola para pessoas físicas, que foi encerrado em maio.

A Caixa oferece desconto de até 90% para o pagamento à vista das dívidas, e no parcelamento, prazos de até 120 meses, sendo que há carência de pelo menos 12 meses para o começo dos pagamentos. Os juros partem de 1,14% ao mês, e são definidos de acordo com as garantias e o tempo de atraso, além de outros critérios.

O Desenrola Pequenos Negócios é válido para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e que tenham dívidas em atraso há mais de 90 dias. Podem ser renegociados contratos de microcrédito, capital de giro, crédito rural e cartões, entre outros.