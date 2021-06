BRF vai investir mais de R$ 760 mi em fábricas

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou investimento de R$ 643 milhões em suas unidades de Santa Catarina e de R$ 121 milhões em Mato Grosso do Sul. “O montante será utilizado na modernização e ampliação da produção de suas unidades em Dourados (MS), Capinzal, Concórdia e Videira (SC)”, disse a empresa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.