Economia Brasileira de 19 anos é bilionária mais jovem do mundo na lista da ‘Forbes’

A brasileira Lívia Voigt, 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, com patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, segundo o ranking de 2024 da revista Forbes, divulgado nesta terça-feira, 2. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante de equipamentos elétricos Weg, falecido em 2016. A fortuna de Lívia vem de sua participação minoritária na companhia.

Lívia cursa faculdade de Psicologia e é apenas dois meses mais nova que o segundo colocado no ranking dos mais jovens, o italiano Clemente Del Vecchio, herdeiro da EssilorLuxottica, que detém marcas como a ray-ban.

Ela e sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, 26 anos, estão entre os novos integrantes da lista deste ano dos 25 bilionários mais jovens do mundo.

Todos da lista de 2024 têm 33 anos ou menos e, juntos, possuem um patrimônio combinado de US$ 110 bilhões.

Pela primeira vez em 15 anos, todos com menos de 30 anos são herdeiros – incluindo Lívia e Dora. Poucos são considerados “self-made”.

A maioria é da Europa. Além das duas brasileiras, a lista também traz nomes da Coreia do Sul e de Hong Kong (todos herdeiros) e do Japão e dos Estados Unidos (todos “self-made”).

Os 25 mais jovens membros da lista de bilionários da ‘Forbes’, do mais velho ao mais novo

25. Evan Spiegel

Idade: 33

País: EUA

Fonte de riqueza: Snapchat

Patrimônio líquido: US$ 3,1 bilhões

24. John Collison

Idade: 33

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Stripe

Patrimônio líquido: US$ 7,2 bilhões

23. Shunsaku Sagami

Idade: 33

País: Japão

Fonte de riqueza: Corretora de fusões e aquisições

Patrimônio líquido: US$ 1,9 bilhão

22. Jonathan Kwok

Idade: 32

País: Hong Kong

Fonte de riqueza: Imóveis

Patrimônio líquido: US$ 2,4 bilhões

21. Mark Mateschitz

Idade: 31

País: Áustria

Fonte de riqueza: Red Bull

Patrimônio líquido: US$ 39,6 bilhões

20. Ben Francis

Idade: 31

País: Reino Unido

Fonte de riqueza: Gymshark

Patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão

19. Andy Fang

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: DoorDash

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

18. Michal Strnad

Idade: 31

País: República Checa

Fonte de Riqueza: Armas

Patrimônio líquido: US$ 4,4 bilhões

17. Palmer Luckey

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: Realidade virtual, tecnologia de defesa

Patrimônio líquido: US$ 2,3 bilhões

16. Stanley Tang

Idade: 31

País: EUA

Fonte de riqueza: DoorDash

Patrimônio líquido: US$ 1,2 bilhão

15. Gustav Magnar Witzøe

Idade: 30

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Piscicultura

Patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões

14. Sophie Luise Fielmann

Idade: 29

País: Alemanha

Fonte de riqueza: Optometria

Patrimônio líquido: US$ 2,7 bilhões

13. Leonardo Maria Del Vecchio

Idade: 28

País: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

12. Katharina Andresen

Idade: 28

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Investimentos

Patrimônio líquido: US$ 1,7 bilhão

11. Alexandra Andresen

Idade: 27

País: Noruega

Fonte de Riqueza: Investimentos

Patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão

10. Firoz Mistry

Idade: 27

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Diversificada

Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões

9. Dora Voigt de Assis

Idade: 26

País: Brasil

Fonte de riqueza: Máquinas Industriais

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão

8. Zahan Mistry

Idade: 25

País: Irlanda

Fonte de riqueza: Diversificada

Patrimônio líquido: US$ 4,9 bilhões

7. Remi Dassault

Idade: 22

País: França

Fonte de riqueza: Herdada

Patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões

6. Lucas Del Vecchio

Idade: 22

Cidadania: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

5. Kim Jung Min

Idade: 22

País: Coreia do Sul

Fonte de riqueza: Jogos online

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

4. Kevin David Lehmann

Idade: 21

País: Alemanha

Fonte de riqueza: Drogarias

Patrimônio líquido: US$ 3,3 bilhões

3. Kim Jung-youn

Idade: 20

País: Coreia do Sul

Fonte de riqueza: Jogos online

Patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão

2. Clemente Del Vecchio

Idade: 19

País: Itália

Fonte de riqueza: Óculos

Patrimônio líquido: US$ 4,7 bilhões

1. Lívia Voigt

Idade: 19

País: Brasil

Fonte de riqueza: Máquinas Industriais

Patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão