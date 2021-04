Bolsas de Tóquio e Xangai sobem; feriado mantém outros mercados da Ásia fechados

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 2, seguindo o tom positivo dos mercados acionários de Nova York.

O índice japonês Nikkei subiu 1,58% em Tóquio nesta sexta, a 29.854,00 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,82% em Seul, a 3.112,80 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se valorizou 0,52%, a 3.484,39 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ganho de 0,89%, a 2.262,08 pontos.

Outras bolsas

Em outras partes da Ásia, como Hong Kong e Taiwan, assim como na Austrália, onde fica a principal bolsa da Oceania, não houve negócios nesta sexta em função do feriado da Sexta-feira Santa.

Os ganhos na região asiática vieram após Wall Street ter alta generalizada na quinta-feira, com recorde de fechamento do S&P 500, um dia após o presidente dos EUA, Joe Biden, revelar detalhes de um plano para viabilizar investimentos de quase US$ 2,3 trilhões em projetos de infraestrutura ao longo de oito anos.