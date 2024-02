Economia Bolsas da Europa fecham em alta, com nova marca histórica do Stoxx 600; StanChart puxa Londres

As bolsas europeias fecharam em território positivo nesta sexta-feira, 23, com o índice amplo Stoxx 600 em novo recorde histórico, em uma continuidade dos ganhos da quinta-feira, na esteira do clima relativamente otimista após os lucros estelares da gigante norte-americana de inteligência artificial Nvidia.

O mercado de Londres foi impulsionado pelo Standard Chartered, após o anúncio de lucro acima do esperado e planos de recompra de ações pelo banco, que tem boa parte de suas receitas originadas na Ásia.

Os investidores assimilaram ainda dados que mostraram melhora do sentimento dos empresários na Alemanha.

O índice amplo Stoxx 600 subiu 0,43%, aos 497,25 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,28%, aos 7.706,28 pontos. Os papéis do Standard Chartered dispararam 4,85%, após o banco registrar lucro subjacente antes de impostos de US$ 1,06 bilhão no quarto trimestre de 2023, 63% maior do que o ganho de igual período de 2022. O resultado superou a previsão de US$ 957 milhões, segundo consenso de analistas fornecido pelo próprio banco britânico. O Standard Chartered também anunciou um programa de recompra de ações de US$ 1 bilhão.

As mineradoras e empresas ligadas a commodities também marcaram ganhos. A Anglo American avançou 1,18%. A Rio Tinto, 0,46% e a Antofagasta, 0,45%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,28%, aos 17.419,33 pontos,acumulando ganho semanal de 1,76%. As ações da Basf cederam 0,37%, após a empresa de produtos químicos informar prejuízo líquido de 1,587 bilhão de euros (US$ 1,715 bilhão) no quarto trimestre de 2023. O resultado representou uma redução no prejuízo líquido reportado em igual período do ano anterior, de 4,847 bilhões de euros (cerca de US$ 5,24 bilhões, em cotação atual).

O fluxo de caixa da Basf para 2024 parece sombrio, escreveram dois analistas da Bernstein, Gunther Zechmann e James Hooper. A Basf prevê um fluxo de caixa entre 100 milhões e 600 milhões de euros este ano, o que não será suficiente para garantir um dividendo estável, mesmo com os lucros do acordo da Harbour Energy, citaram os analistas. A projeção implica vendas de ativos ou um aumento na alavancagem, completaram.

A seguradora Allianz cedeu 3,27%, em meio a análises citando projeções e frustração com recompra.

“A nova política de dividendos da Allianz é favorável, mas o novo tamanho das recompras decepciona, juntamente com um desempenho mais fraco em seu segmento de seguros de propriedades e acidentes”, disseram, em nota, os analistas do Citi James A. Shuck e Samant Singh. “A projeção de lucro operacional para 2024 de 14,8 bilhões de euros, com variação para mais ou menos de 1 bilhão de euros, é um pouco fraca”, dizem os analistas.

Entre os dados macroeconômicos divulgados na Alemanha, o índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 85,5 pontos em fevereiro, ante 85,2 pontos em janeiro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta pelo instituto alemão Ifo. O resultado deste mês veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. O Destatis confirmou que o PIB da maior economia da União Europeia encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023 antes os três meses anteriores.

O CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, ganhou 0,70%, para encerrar aos 7.966,68 pontos. Na semana,o índice ganhou 2,56%.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,07%, a 32.700,92 pontos; em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,69%, a 6.242,11 pontos; em Madri, o IBEX 35 caiu 0,08%, a 10.130,60 pontos. Todas as cotações são preliminares. Os índices acumularam altas semanais de cerca de 2,97%, 2,53% e 0,64%, respectivamente.