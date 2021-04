Biden sanciona lei que estende programa de empréstimos a pequenas empresas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta terça-feira, 30, em cerimônia na Casa Branca, a lei que estende até maio o programa de empréstimos a pequenas empresas (PPP, na sigla em inglês). Anteriormente, a iniciativa se encerraria no final deste mês.

“Os pequenos negócios são o pilar da nossa economia, representam mais de 50% de todos os empregadores nos EUA”, afirmou o presidente, ao assinar o projeto.

Criado no ano passado logo após o choque imediato do coronavírus, o PPP fornece crédito com juros favoráveis a companhias que se comprometam a não demitir funcionários.

Parte da dívida pode ser perdoada, caso a empresa cumpra certos requisitos.