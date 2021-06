Biden ainda trabalha pra agendar reunião com republicana sobre infraestrutura

A Casa Branca informou nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda “está trabalhando” para agendar uma nova reunião com a senadora republicana Shelley Moore Capito sobre o pacote de infraestrutura. “Ele está ansioso para ver o que essa discussão pode acarretar”, disse a porta-voz Jen Psaki durante uma coletiva de imprensa.

Segundo a assessora, o novo encontro entre o democrata e a senadora que representa a oposição nas negociações sobre infraestrutura ocorrerá entre esta segunda-feira e a terça-feira.

“O tempo para um acordo não é ilimitado”, declarou Psaki.

Nesta semana, Biden viajará à Europa para participar da cúpula do G-7.

Psaki afirmou que há “vários caminhos” que podem ser seguidos nas tratativas sobre os investimentos em infraestrutura. Na sexta-feira, 4, Biden rejeitou uma oferta do Partido Republicano para o pacote.

Recentemente, um grupo de senadores da oposição divulgou um plano de gastos em infraestrutura de US$ 928 bilhões. No entanto, apenas cerca de US$ 257 bilhões do montante estava acima dos gastos federais já projetados.

Durante o encontro entre Biden e Capito na sexta, segundo a Casa Branca, a senadora propôs elevar em US$ 50 bilhões, para US$ 307 bilhões, esse valor, o que foi rejeitado por Biden.

O democrata já sinalizou que pode reduzir sua proposta de gastos em infraestrutura de US$ 1,7 trilhão para US$ 1 trilhão, mas manteve a ideia de elevar o imposto corporativo para financiar o pacote, medida que os republicanos rechaçam.