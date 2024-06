Brasil e Mundo Alta em materiais e mão de obra acelera inflação da construção no IGP-DI de maio

As altas de custos tanto dos materiais de construção quanto da mão de obra aceleraram a inflação do setor no Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 7.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) passou de um avanço de 0,52% em abril para uma elevação de 0,86% em maio.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de uma alta de 0,31% em abril para uma elevação de 0,39% em maio. O custo dos Materiais e Equipamentos passou de um aumento de 0,32% em abril para alta de 0,37% em maio, enquanto os Serviços saíram de avanço de 0,30% para aumento de 0,54%.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de uma elevação de 0,81% em abril para uma alta de 1,55% em maio.