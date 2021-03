Agricultura tropical: Embrapa e IICA realizam evento virtual e internacional

A Semana Internacional de Agricultura Tropical, com a participação de cerca de 20 especialistas de várias partes do mundo, começa na segunda-feira (22) e vai até sexta (26), a partir das 11h (hora de Brasília). O evento virtual, organizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), tem como objetivo compartilhar experiências de cientistas, ambientalistas e empreendedores no uso sustentável de tecnologias para adaptação de culturas agrícolas e animais às condições climáticas e ambientais do cinturão tropical.

A expectativa é que, a partir dessa troca de conhecimentos, surjam sinergias e parcerias, além de subsídios para a coordenação da região na inédita Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas, marcada para o fim setembro, em Nova York.

Um dos destaques será o modelo brasileiro, que conseguiu transformar o País de importador de alimentos na década de 1970 em um dos mais importantes players do agronegócio mundial. Graças à tropicalização de culturas agrícolas e animais, o agronegócio brasileiro atingiu em 2021 um Valor Bruto da Produção de quase R$ 900 bilhões, representando cerca de 21% do PIB nacional. É responsável ainda por 48% das exportações brasileiras, com destaque para café, açúcar, laranja, etanol, carne bovina, frango e soja, e pela geração de aproximadamente 19 milhões de empregos no Brasil. Além disso, alimenta perto de 800 milhões de pessoas no mundo.

Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti, por trás do sucesso da agricultura, está a Ciência. Os esforços conjugados entre a Empresa, universidades, empresas de assistência técnica e extensão rural e outros parceiros possibilitaram, por exemplo, que o Cerrado brasileiro seja responsável hoje por 50% dos grãos produzidos no País. “Algo considerado utópico no fim da década de 1960 e início dos anos 70”, comentou, em comunicado.

Abertas à participação de todos, as sessões diárias serão transmitidas pelo Youtube, mas receberão certificados de participação aqueles que se inscreverem com antecedência e registrarem presença em pelo menos três dias de evento. As listas de presença estarão disponíveis na descrição da live e nos chats dos canais de transmissão. Mais informações sobre inscrição, links de transmissão (em português, espanhol e inglês), programação e palestrantes estão disponíveis no site.