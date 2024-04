Yocuta: Nestlé abre vagas gratuitas para programa de formação culinária para jovens

A Nestlé está com inscrições abertas para o Yocuta – Young Culinary Talents (Jovens Talentos Culinários), programa de formação e desenvolvimento em gastronomia desenvolvido para jovens que estejam cursando técnico de cozinha ou confeitaria ou graduação em gastronomia. São mil vagas gratuitas disponíveis para jovens com idades entre 18 e 29 anos de todo o Brasil.

O programa é voltado preferencialmente para aqueles que estão em instituições públicas, visto que o objetivo é beneficiar jovens em vulnerabilidade social. O interessado pode se inscrever neste link até 24 de maio.

Mais de 2 mil jovens no Brasil já participaram do Nestlé Yocuta nos últimos nove anos, segundo a marca. Em 2024, o programa tem parcerias com negócios como o empreendimento Cidade Matarazzo, em São Paulo; a Le Cordon Bleu, maior rede de escolas de culinária e hospitalidade do mundo; a iniciativa Gastronomia Preta; e a Escola Laurent Suaudeau, do chef francês de mesmo nome. O programa é desenvolvido pela unidade de negócio da Nestlé Professional.

Em 2023, uma pesquisa após o término do curso mostrou que 95% dos participantes disseram que pretendiam seguir carreira na gastronomia.

Como funciona o programa?

A primeira etapa do Yocuta acontece de forma virtual e começa em maio, com dez aulas que podem ser feitas ao longo de cinco semanas. Entre os tópicos abordados, estão empregabilidade e técnicas de barista, por exemplo.

A segunda etapa, presencial, será ofertada para cerca de 100 alunos da primeira fase que demonstrarem melhor desempenho. Nessa etapa, haverá aulas práticas e teóricas com chefes da Nestlé e do cenário nacional.

O programa ainda possibilita que participantes cadastrem nos seus currículos na plataforma Conecta Hub, que conecta os jovens participantes dos programas da Nestlé com empresas parceiras.

“Com 29 anos, tenho certeza de que não estaria chefiando a cozinha e a confeitaria de uma das mais importantes redes de hotel no Brasil, se não fosse por essa e outras oportunidades que tive”, diz Felipe Cunha, Chef Pâtissier do Fasano Itaim, que participou da edição 2016 do Yocuta.