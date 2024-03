Vale retira 12ª barragem de estado de emergência e projeta zerar até 2025 estruturas em nível 3

A barragem Peneirinha, da Vale, teve seu nível de emergência retirado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), elevando para 12 o número de estruturas que passaram por esse processo nos últimos dois anos. A barragem fica na mina Horizontes, no Complexo Vargem Grande, em Nova Lima (MG).

A Vale ainda tem outras 19 barragens com algum nível de emergência. Dessas, todas as que recebiam rejeitos estão inativas, conforme a companhia. A expectativa da empresa para 2025, conforme apresentação a investidores realizada em dezembro, é reduzir o número de estruturas nessa situação a nove, nenhuma em nível 3, o mais agudo.

A Vale vem buscando melhorar as condições de segurança de suas estruturas após os desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), nos quais barragens se romperam e provocaram desastres.

A mineradora informou que eliminou 13 barragens a montante e está descaracterizando outras 17. A meta é descaracterizar todas até 2035, de acordo com o termo de compromisso firmado em fevereiro de 2022 com as autoridades públicas. “Essas barragens são monitoradas permanentemente e recebem ações contínuas para aprimorar a segurança”, disse a Vale em nota.

A barragem Peneirinha contém em torno de um milhão de metros cúbicos de rejeitos e foi construída pelo método de alteamento por linha de centro. Está inativa desde 1986 e não recebe mais rejeitos. A estrutura passou por investigações geotécnicas e ensaios de laboratório, que confirmaram as condições de segurança e estabilidade do barramento, disse a companhia em nota.

“A melhora nas condições de segurança das estruturas da Vale reflete esse esforço”, disse Geraldo Paes, diretor global de geotecnia da Vale, na nota.