Cotidiano Vai chover em São Paulo no fim de semana? Veja a previsão do tempo

O último fim de semana de fevereiro em São Paulo será marcado por condições típicas do verão, de acordo com a Climatempo. A máxima deve ficar na casa do 30ºC, com possibilidade de chuva em ambos os dias, especialmente no sábado, 24, no período da tarde. A combinação de calor e a entrada de umidade influenciarão na formação de nuvens carregadas, entre o meio e o fim de tarde em todas as regiões paulistas.

“As pancadas podem vir com intensidade moderada a forte em alguns municípios, mas não há indicativo de volumes elevados e de chuva que se estenda por muitas horas”, estima a empresa de meteorologia.

Nesta sexta-feira, 23, a chegada de uma brisa marítima no período da tarde aumenta a nebulosidade e influencia na ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

“Há condições para pontos passageiros de maior intensidade com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo”, alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

– Sábado: entre 21ºC e 31ºC;

– Domingo: entre 22ºC e 30ºC;

– Segunda-feira: entre 22ºC e 28ºC.

A próxima semana vai começar ainda com altas temperaturas no Estado de São Paulo e as pancadas mais concentradas entre a tarde e a noite na maioria das regiões, com exceção do extremo sul paulista, que pode ter chuva a qualquer momento do dia na segunda-feira, 26.

Na terça-feira, dia 27, as cidades do nordeste e norte do Estado ficam sem chuva e as pancadas seguem ocorrendo de forma muito pontual nas demais áreas e na capital paulista, de acordo com a Climatempo.