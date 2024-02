Trem Intercidades vai a leilão amanhã com expectativa de R$ 13,5 bi em investimentos

O Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que vai conectar a capital paulista a Campinas, no interior do Estado, vai a leilão nesta quinta-feira, 29, na sede da B3 em São Paulo, a partir das 15h. Com R$ 13,5 bilhões previstos em investimentos, a empresa ganhadora será também responsável pela implementação do Trem Intermetropolitano (TIM) e expansão da Linha 7-Rubi.

No TIC, serviço expresso, a viagem entre São Paulo e Campinas tem previsão de cerca de uma hora, com uma única parada em Jundiaí e passagem máxima a R$ 64. Já o TIM, no modelo parador, vai conectar Jundiaí a Campinas, com estações também em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

A Linha 7-Rubi, atualmente administrada pela Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM), liga a Estação Barra Funda, em São Paulo, a Jundiaí, com 17 estações entre os dois destinos.

A previsão do governo de São Paulo é que os três modelos estejam em operação simultaneamente em 2031, possibilitando o transporte de quase 550 mil pessoas por dia no primeiro ano de operação completa. A expectativa é que a demanda cresça gradualmente e atinja 564 mil passageiros em 2035 e 672 mil em 2050.

O prazo de concessão será de 30 anos, a partir do início da operação dos novos ramais ou da extensão do serviço comercial da Linha 7, segundo o governo paulista.

A proposta vencedora será a que oferecer maior desconto porcentual nos tetos de contraprestação financeira máxima ou de aporte máximo, caso necessário. De acordo com o edital, o valor máximo de contraprestação é de R$ 8,06 bilhões e o de aporte é de R$ 8,9 bilhões.