Toque de recolher na Bahia é estendido por mais uma semana, até 3 de maio

O governo da Bahia prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 3 de maio, o toque de recolher entre as 20h e as 5h da manhã em 227 dos 417 municípios do Estado. A medida não inclui Salvador nem a região metropolitana da capital baiana. Entre as restrições, restaurantes deverão encerrar o atendimento presencial até 19h, meios de transporte metropolitano finalizam as operações às 21h30 e as aulas da rede pública e privada seguem suspensas.

Segundo dados do Estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 81% e dos leitos de enfermaria, de 59%. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde do Estado, 1% da população prevista, 21,6 mil pessoas, deixaram de comparecer para receber a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19. Ao todo, o Estado contabiliza 2,1 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 728 mil já receberam a segunda dose.