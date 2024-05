Cotidiano Tarcísio brinca com Moraes em evento de 100 anos do TCE-SP: ‘Eu não vou estar aqui’

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) brincou com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na manhã desta segunda-feira, 6, durante cerimônia de comemoração dos cem anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Principal alvo do bolsonarismo, Moraes discursou no evento, realizado no Memorial da América Latina, antes de Tarcísio. O ministro parabenizou a instituição e desejou que “seja os primeiros 100 anos que a gente vai comemorar aqui”.

Com a medalha do centenário com a qual foi condecorado no pescoço, Tarcísio também agradeceu ao Tribunal e citou Moraes no discurso. “E que venham os próximos cem anos. Eu não vou estar aqui, não. O ministro Alexandre disse que ia estar aqui nos próximos cem anos, mas enfim. Parabéns para vocês, muitas felicidades, sejam felizes”, disse o governador. Moraes e demais convidados da mesa riram da brincadeira.

Em fevereiro, durante sessão solene do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), os dois protagonizaram outro momento de afago, quando o governador elogiou a Justiça Eleitoral em seu discurso, logo após o de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reunião ocorreu nas vésperas do ato convocado pelo ex-presidente na Avenida Paulista, que contou com a presença de Tarcísio e do prefeito da capital paulistana, Ricardo Nunes (MDB). Apesar de ser cotado para herdar o espólio bolsonarista, Tarcísio mantém boa relação com o Judiciário.

Além do governador, outras autoridades receberam o “colar do centenário”: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ex-presidente Michel Temer (MDB), o vice-governador Felicio Ramuth (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André Prado (PL), e os ex-governadores José Serra (PSDB), João Doria (sem partido), Rodrigo Garcia (sem partido) e Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo. Do Judiciário, a medalha foi entregue para os ministros do STF Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin, além do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador Fernando Torres Garcia.

No total, a honraria será entregue para 100 pessoas, somando os primeiros homenageados nesta segunda, durante a sessão solene. A peça possui o desenho de 30 raios, representando as unidades regionais; uma coroa de louros, referenciando o ‘”sucesso e excelência” dos trabalhos do Tribunal; e a cruz de malta, que simboliza as “origens” da Corte.