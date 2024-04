Cotidiano Russa é resgatada no Brasil após intervenção do consulado

Uma mulher de nacionalidade russa foi resgatada pela Polícia Civil de Minas Gerais após informações encaminhadas pelo consulado diante de denúncias por crimes de violência doméstica. A suspeita é de que mulher, de 38 anos, era agredida física, emocional e psicologicamente pelo companheiro, de 35, no município de Coração de Jesus, no interior do estado.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) que recebeu informações da Consulesa da Federação Russa em Belo Horizonte. Neste comunicado, foram detalhados os crimes praticados contra a estrangeira.

A vítima e a filha, uma criança de dois anos, foram resgatadas em Montes Claros, durante uma viagem periódica que era realizada para sacar valores enviados pela família da mulher.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada em situação de extrema vulnerabilidade psicológica, com hematomas pelo corpo e debilitada. Após a ação, agentes encaminharam a mulher ao Posto Médico-Legal para exame de lesão corporal.

À polícia, ela declarou que era obrigada pelo suspeito a entregar todo o dinheiro que recebia dos familiares russos. Os valores, segundo ela, eram posteriormente gastos pelo homem com bebidas alcoólicas. Diante disso, a mulher decidiu procurar a ajuda do consulado, que interveio e acionou as autoridades brasileiras.

De acordo com informações da polícia, a vítima declarou ter iniciado o relacionamento com o agressor ainda na Rússia. Em seguida, há cerca de três anos, ela veio morar no interior de Minas Gerais e, no Brasil, a filha do casal nasceu.

Agora, a Polícia Civil instaurou investigação para apurar os crimes de violência doméstica, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça, injúria praticados, em tese, pelo investigado. Medidas protetivas foram solicitadas e as vítimas estão sob proteção policial em local seguro.