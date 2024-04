Quando chega o frio em SP? Veja previsão para os próximos dias

Nos próximos dias, a passagem de uma massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas em diversas cidades do País, principalmente no Centro-Sul do País. Há possibilidade de recordes de frio em São Paulo.

“Vai produzir o primeiro ‘friozinho’ do outono no Centro-Sul do Brasil. O efeito desta massa de ar frio de origem polar será mais forte sobre o Sul, onde pode até gear nas regiões mais elevadas das serras, mas a queda de temperatura também será sentida em Mato Grosso do Sul e nos Estados do Sudeste”, aponta a Climatempo.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, os dias mais frios estão previstos entre quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19. “A madrugada e o amanhecer do próximo sábado, 20, ainda serão friozinhos no Sul do Brasil em algumas áreas do Sudeste, mas a partir da tarde do mesmo dia, o ar frio vai para o oceano e começa a se afastar do Brasil, o que vai permitir a elevação de temperatura”, projeta a Climatempo.

A madrugada do próximo domingo, 21, também vai ser um pouco fria, mas na tarde do domingo já volta a predominar o calor.

São Paulo

Na cidade de São Paulo, por exemplo, a mínima será de 13ºC no sábado e de 15ºC no domingo. Enquanto o frio chega na capital paulista, as chuvas se afastam, acrescenta a Meteoblue. Apenas há possibilidade de precipitações mais fortes nesta quarta-feira, 17, quando as temperaturas devem variar entre 21ºC e 28ºC.

No decorrer da tarde, a aproximação da frente fria muda o tempo, provocando aumento de nebulosidade e pancadas de chuva de até forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, inundações e queda de árvores, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quinta-feira, ainda deve chover um pouco. O dia deve permanecer instável com muita nebulosidade, com as temperaturas entrando em declínio.

Previsão de temperaturas baixas

Segundo a própria Climatempo, os valores dos recordes de menor temperatura são os reportados oficialmente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), exceto em Florianópolis, cuja responsabilidade pelo registro é da estação meteorológica do Epagri.

São Paulo (SP)

18 de abril: 16°C;

19 de abril: 14°C;

20 de abril: 13°C;

21 de abril: 15°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 15,8°C em 24 de janeiro.

Rio de Janeiro (RJ)

18 de abril: 20°C;

19 de abril: 19°C;

20 de abril: 18°C;

21 de abril: 18°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 18,3°C em 24 de janeiro.

Belo Horizonte (MG)

18 de abril: 18°C;

19 de abril: 17°C;

20 de abril: 15°C;

21 de abril: 15°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 18°C, em 24 de janeiro.

Vitória (ES)

19 de abril: 21°C;

20 de abril: 20°C;

21 de abril: 19°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 13°C em 1 e 24 de janeiro.

Porto Alegre (RS)

18 de abril: 14°C;

19 de abril: 12°C;

20 de abril: 13°C;

21 de abril: 14°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 15,3°C em 6 de março.

Florianópolis (SC)

18 de abril: 17°C;

19 de abril: 16°C;

20 de abril: 15°C;

21 de abril: 17°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 18,1°C em 15 de fevereiro.

Curitiba (PR)

18 de abril: 13°C;

19 de abril: 11°C;

20 de abril: 13°C;

21 de abril: 16°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 13,2°C em 26 de janeiro.

Campo Grande (MS)

18 de abril: 18°C;

19 de abril: 18°C;

20 de abril: 19°C;

21 de abril: 21°C.

Até o momento, a menor temperatura em 2024 até terça-feira, 16, foi de 17,9°C em 29 de janeiro.