Previsão é de predomínio de sol em SP nos próximos dias

A massa de ar seco sobre a região Sudeste do Brasil vai se fortalecer no decorrer da semana, impedindo o avanço de frentes frias. Com isso, a previsão é de predomínio de sol e não há expectativa para chuva na cidade de São Paulo. No próximos dias, o frio das madrugadas diminui e as temperaturas máximas ficam mais elevadas durante o período da tarde.

Nesta segunda-feira, 10, o dia será ensolarado na capital paulista. Na terça-feira, assim como nos dias seguintes da semana, o cenário deve se manter da mesma forma.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo (CGE), a combinação de falta de chuva e baixos índices de umidade são comuns nesta época do ano e colaboram para a piora da qualidade do ar.

“A recomendação é manter-se bem hidratado, proteger-se do sol, usar umidificadores de ar nos ambientes internos e evitar atividades físicas ao ar livre entre 11h e 16h”, alerta o órgão municipal.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

– Segunda-feira: entre 14ºC e 25ºC;

– Terça-feira: entre 14ºC e 26ºC;

– Quarta-feira: entre 14ºC e 27ºC;

– Quinta-feira: entre 13ºC e 27ºC;

– Sexta-feira: entre 14ºC e 27ºC.

De acordo com a Climatempo, todo o Estado paulista deve registrar mais uma semana seca e com temperaturas bem elevadas durante as tardes. Pelo menos até a sexta-feira, 14, a tendência é para predomínio de sol, pouca ou quase nenhuma nebulosidade e temperaturas subindo de maneira rápida, especialmente no período da tarde. Na capital, no decorrer dos próximos dias a máxima deve ficar na casa dos 27ºC.

No interior, o calor continua passando dos 30 °C. No litoral, a previsão é de temperaturas em torno de 30°C já neste começo de semana, mas, variando, posteriormente, entre 27ºC e 28ºC. Não há previsão de chuva.

A Climatempo também reforça o cuidado com a hidratação durante este período de tempo mais seco e com ausência de chuva. “O ar parado, com pouco vento, e a falta de chuva são condições meteorológicas que vão aumentar a concentração de poluentes – deixando o ar mais poluído. Além de evitar atividades ao ar livre nas horas de sol forte e fazer o uso de proteção como bonés e viseiras, é importante fazer uso do protetor solar”, orienta a empresa de meteorologia.

