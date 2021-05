Prefeitura do Rio retoma calendário de vacinação da segunda dose da Coronavac

A prefeitura do Rio informou em nota que vai retomar a aplicação da segunda dose da Coronavac. No sábado, dia 1º, o município anunciou que iria adiar a vacinação por dez dias, após o estoque do imunizante ter se esgotado. Neste domingo, 2, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a retomada do calendário após o recebimento de 17 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Pessoas com 67 anos ou mais poderão receber a segunda dose a partir da próxima terça-feira, 4. A vacinação com a segunda dose de Coronavac para acamados e idosos acima de 70 anos tinha sido mantida para esta segunda-feira. No sábado, dia 8, será a vez daqueles com 66 anos ou mais. O calendário do município prevê a segunda dose de idosos com 65 anos e 64 anos para o dia 13 de maio e os de 63 a 61 anos para o dia 17.