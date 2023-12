PPI propõe qualificar Forte de Copacabana (RJ) e áreas de centro de instrução do Exército (AM)

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) recomenda a qualificação, “para fins de execução por meio de contratos de parceria com a iniciativa privada”, do Museu Histórico do Exército Brasileiro e do Forte de Copacabana, localizados no Estado do Rio de Janeiro, e de áreas do Centro de Instrução de Guerra na Selva do Exército Brasileiro, localizadas no Estado do Amazonas.

A recomendação consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 5, e será submetida ao presidente da República para deliberação.