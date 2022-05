Polícia Civil prende acusado de roubo de cargas e homicídio na zona oeste do Rio

Policiais civis prenderam, na sexta-feira (13), um homem apontado como líder do roubo de cargas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O preso, que não teve seu nome divulgado, também atuaria como um dos chefes do tráfico de drogas no bairro de Senador Camará.

O acusado tinha mais de 40 passagens pela polícia por diversos crimes e estava foragido da Justiça em uma condenação por envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi possível graças a um levantamento de informações e trabalho de inteligência. Agentes da 35ª Delegacia de Polícia, de Campo Grande, cumpriram um mandado de prisão preventiva que havia contra ele pelo crime de homicídio qualificado. As investigações apontaram que o acusado se escondia em comunidade no bairro de Campo Grande, também na zona oeste.

Em outra ação, na quarta-feira (11), três homens foram presos em flagrante pelo crime de associação criminosa no bairro Jardim Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles disseram em depoimento que pretendiam realizar um roubo de carga na região, de acordo com informações da Polícia Civil.

O grupo foi abordado em um automóvel por agentes da 62ª Delegacia de Polícia, de Imbariê, e militares. Os policiais relataram ter encontrado dentro do carro um simulacro de arma de fogo e a chave de um automóvel usado em um roubo de carga no último dia 3.