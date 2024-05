‘Nós precisamos do Brasil’, diz prefeito de Santa Maria (RS)

A cidade de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, onde cinco pessoas morreram na tragédia climática que atinge o Estado, ainda não consegue calcular quanto precisa de ajuda do governo federal para a reconstrução de casas e estradas. Em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito Jorge Pozzobom disse que a situação de perigo ainda não permitiu sequer a contagem das casas destruídas durante os temporais. Ele defendeu a simplificação do envio de recursos federais para socorrer os municípios atingidos pelo desastre. “Nós precisamos do Brasil”, afirmou.